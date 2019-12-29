شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لطلاب مدارس الفيوم: آمنوا بأنفسكم ولا تكونوا فريسة لتجار البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدد من طلاب المدرسة الفندقية بالمحافظة، بمنطقة دمّو؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال فعالية رياضية ضمن مبادرة مراكب النجاة، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حديثها للطلاب؛ حيث أكدت على ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخرو كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

وأشارت وزيرة الهجرة خلال حديثها مع الطلبة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصرى خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

ونصحت وزيرة الهجرة، الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بأن لا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التى تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرص مختلفة فى بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.

وحرصت الوزيرة على تفقد الألعاب الرياضية للأطفال ومشاركتهم بعض التمرينات والألعاب، حيث شاركت عدد من الأطفال بعبة "نط الحبل" .

تعد مدرسة دمّو الفندقية، هى المدرسة الفندقية الثانية بالمحافظة، بعد مدرسة شكشوك الفندقية المتقدمة، ويتبع التعليم الفندقى الإدارة العامة للتعليم التجارى بالمديرية، وبانضمام مدرسة دمو إلى التعليم الفنى يصبح بالفيوم 4 مدارس متقدمة نظام السنوات الخمس واحدة تجارية وواحدة صناعية واثنتين فندقية.

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