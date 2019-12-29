شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: اطلاق التيار الكهربائى فى خط الربط مع السودان 12 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم اطلاق التيار فى خط الربط مع السودان 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجاوات، موكدا أنه جارى عمل مناقشات حول مشروع الربط مع قبرص على مستوى المناقشات التقنية بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين، وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان.

وأشار وزير الكهرباء، خلال موتمر للطاقة اليوم، إلى أن الدولة تستهدف التوسع فى مشروعات الربط مع دول الخليج، والسوق الأفريقية، موضحا أن أفريقيا تمتلك 32% من طاقة الرياح عالميا، وبالتالى تمتلك قدرات كهربائية مركبة.

وأوضح شاكر ، أنه تم ضخ استثمارات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليار جنيه، موضحا أن هناك فريق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بزيارة مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والتى يتم تنفيها مع الجانب الروسى، وأكد الفريق أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية يمثل علامة مميزة فى سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية الأولى.

وأشار إلى أننا نواجه عدد من التحديات فى مقدمتها تقادم الشبكة، والزحف العمرانى، وتحسين جودة الخدمة، مشيرا إلى أننا وصلنا لمستويات متقدمة، حيث وصلت معدلات مستوى إنهاء شكاوى إنقطاع التيار لنحو 3 دقائق.

وقال إننا نتبنى خطة طموحة لتحويل العداد الحالية إلى عددات ذكية، حيذ وصلت عدد العدادات الذكية التى تم تركيبها نحو 250 ألف عداد، ووصل عدد العداد مسبقة الدفع نحو 8.6 مليون عداد حتى شهر نوفمبر الماضي، وكشافا عن خطة لزيادة عدد مراكز التحكم إلى نحو 47 مركزا بحلول عام 2025.

وأكد تحسن مصر فى التقارير الدولية، حيث ارتفعت ترتيب مصر من المركز 145 ضمن 185 ووصلنا إلى المركز 77 من 190، وبالتالى تقدمنا 68 مركزا خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأوضح أننا تلقينا 4.7 مليون مكالمة من خلال الرقم المختصر 121 لشكاوى الكهرباء، وتم التعامل معها بجدية.

وأكد أن نجاح قطاع الكهرباء فى تحقيق الاكتفاء الذاتى يرجع إلى التعاون أيضا مع وزارة البترول والتى وفرت الغاز للمحطات، وبالتالى فإنها قصة نجاح مشتركة.

وأضاف أننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الكهرباء بدء من يونيو 2015، وعزز هذا مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنا منذ اللحظات الأولى والاتفاق مع شركة سيمنس العالمية.

وأضاف أننا كنا نجتمع أسبوعيا لمتابعة خطط التنفيذ، واستطاعنا أن نضيف 14400 ميجاوات، واتبعنا نظم الدورة المركبة فى عمليات التشغيل والتى تعزز من كفاءة التشغيل وزيادة عمليات الانتاج.

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وأوضح أننا نركز خلال الفترة المقبلة على تصدير الكهرباء للخارج، من خلال تعزيز عمليات الربط،، حيث أن القدرات الانتاجية حاليا أكبر من الاحتياجات، وأصبح لدينا احتياطى يصل لنحو 25% حاليا، فيما قمنا بإضافة 28 ألف ميجاوات.

وتوقع أن تصل الاطوال المركبة فى شبكة الجهد الفائق 6006 كيلو متر، مقارنة بنحو 2300 كيلو متر وبالتالى فإننا أضفنا أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.

وأشار إلى أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية جدا.

وقال إننا سطرنا قصة نجاح فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد مزرعة بنبان لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من أكبر المرزارع فى افريقيا والشرق الأوسط ونتوسع فيها لتصبح أكبر محطة عالميا، حيث نشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى هذا المجال ووصل حجم الاستثمارات فى هذا القطاع نحو 2 مليار دولار من خلال القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040 على أن يتم رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام2025 ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040.

وتابع : أضفنا نحو 30 محطة كهرباء واستطاعنا مضاعفة الانتاج خلال أربعة سنوات، فيما وصلت عدد مراكز التحكم لنحو 7 مراكز حاليا.

وأشار إلى أن أفريقا تمتلك نحو 40% من قدرات إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن عمليات توزيع الكهرباء تحتاج إلى قدرات تمويلية عالية جدا.

وأكد أنه بنهاية عام 2020 سوف نصل إلى قدرات كبيرة فى عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وأوضح أننا خلال العامين الماضيين صرفنا 11 ضعف ما تم إنفاق على القطاع.