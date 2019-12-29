شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة مخالفة وترخيص 46 ناديا صحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أو عدم ترخيصها خلال عام 2019، يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحملات التى تم تنفيذها خلال عام 2019 وصل إلى 2115 حملة مرور ميدانى على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أن عدد مراكز العلاج الطبيعى التى تمت الموافقة على ترخيصها بلغ 310 مراكز علاج طبيعي، فيما بلغ عدد النوادى الصحية التى تم ترخيصها 46 ناديا صحيا، بالإضافة إلى منح 57822 ترخيص مزاولة مهنة شخصية لأرباب المهن الطبية خلال هذا العام.

Advertisements

وتابع مجاهد أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية بعدم استقدام أى خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية فى أى مجال طبى إلا بعد التقدم للوزارة للحصول على ترخيص للعمل داخل الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يتم بعد التأكد من كفاءته العلمية، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

من جانبها كشفت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن ورود 428 شكوى من جهات مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، كما تمت معاينة 43 مستشفى خاصاً واستصدار موافقة مبدئية لها، واعتماد 6104 شهادات طبية صادرة عن المنشآت الطبية الخاصة، واستخراج 77 ترخيص بنك دم .

وأضافت الشاعر أنه تم ترخيص 36 مركزاً للغسيل الكلوي، و24 قسم قسطرة، و19 معمل تركيب أسنان، و 34 مركز ليزر، لافتةً إلى منح 46 ترخيصاً لمستخدمى أجهزة الليزر من الأطباء وذلك خلال نفس الفترة.