شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الانتهاء من تطوير 143 قرية نهاية يونيو 2020 ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع 20 جمعية فى 143 قرية وهى القرى التى يبلغ نسبة الفقر فيها 70٪ فأكثر ونسبة الإنجاز فى بعضها كبير، جاء ذلك خلال عقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاء مع ممثلى الصحف لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل.

وأشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادة والى متمنية لها مزيد من التقدم فى منصبها الدولى الجديد، معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضاً تشريف لمصر وتكليلاً لجهود "والى " فى وزارة التضامن خلال فترة توليها الوزارة لافته الى انه تم إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص ٬ وأيضاً توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمى لغة الإشارة لذوى الإعاقة فى الجامعات.

وأشادت القباج، بتعاون المحافظين لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجمعيات الأهلية وأنه سيتم الانتهاء من تطوير 143 قرية حتى نهاية يونيو 2020 ، لافتة إلى أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية هما الشريك الأول للوزارة فى كل مشروعاتها وأنها تسعى لبناء شراكة جيدة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه جارى الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم إقرارها مطلع العام المقبل، وأنه جارى الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية وسيتم الاتفاق على الشكل التنظيمى للأكاديمية والإطار الثقافى والمعلوماتى بما يعظم مزيداً من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة وأيضاً إنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة فى مجال واحد .