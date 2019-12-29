شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية للكلية الحربية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عدداً من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019 أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقى وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكرى .

كما إلتقى الفريق أول محمد زكى بالطلبة وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية ، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالى الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن ، مقدماً الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غالى ونفيس من أجل الوطن ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بمقاتليها .

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كما طالب الفريق أول محمد زكى الطلبة بالحفاظ على ما إكتسبوه من قيم أصيلة ومبادىء راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل ، كذلك مداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على إتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التى سيكلفون بها فى المستقبل .

من جانبهم أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها ، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً سهلاً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الإرتقاء إلى هذه المسؤلية الكبرى ليكونوا خير إمتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والإعتزاز .

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة .