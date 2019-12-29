شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إطلاق خط ساخن لتلقى شكاوى ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن دور الوزارة خلال الفترة القادمة سيكون "اجتماعى اقتصادى تنموي" بحيث يتم الاستثمار فى التنمية بمشاركة دور الإعلام التنموى ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة أنشأت خط ساخن "15044 " لتلقى التظلمات والشكاوى الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة وجارى العمل على توسيع خدماته لكافة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بجانب أنه تمت ميكنة مكاتب التأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بـ مكلفى الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مع ممثلى الصحف لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل أشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادة والى، متمنية لها مزيدا من التقدم فى منصبها الدولى الجديد، معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضاً تشريف لمصر وتكليلاً لجهود "والى" فى وزارة التضامن خلال فترة توليها الوزارة .

وأوضحت القباج أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوى الإعاقة والأرامل والمطلقات وغير القادرين على العمل، مضيفةً أن الوزارة تعمل على الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج "وعي" الذى يهتم بالجانب الثقافى والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسرى والهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدى من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضاً تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشرى لتحقيق المزيد من الشفافية .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت أن الوزارة بدأت فى تلقى تظلمات المستبعدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة إلكترونيا على موقع الوزارة www.moss.gov.eg وذلك بهدف تيسير كافة الإجراءات للأسر المستقلة فى بحث تظلماتهم، كما انه منذ شهر نوفمبر الماضى تم إتاحة كيفية دخول المستحقين على الموقع لمعرفة قيمة مستحقاتهم من الدعم النقدى وأماكن الحصول عليها وان هذه خدمات من أجل التيسير عليهم، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد دخول فئات جديدة فى برامج الدعم النقدى وذلك فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.