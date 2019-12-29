شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: لا يجوز للمرأة إجراء "فيديو كول" بملابس شفافة حتى ولو مع الأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على فخر، مدير الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عدم جواز التحدث فى البرامج والتطبيقات المصورة بالفيديو "فيديو كول" بالملابس الخفيفة للبنات والسيدات، حتى ولو كان مع الأهل ، لأن هذه البرامج تحتاج إلى متابعتها من قبل فريق عمل تقنى قد يرى هذه المشاهد ونقع فى حرج بأن تبدو المرأة بملابس شفافة أمام شخص غريب عنها.

وانتقد فخر، خلال إجابته على أسئلة المتابعين عبر بث مباشر للصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من يسب والديه، أو يعقهما، أو إيذاء الوالدين، أو اهمالهما أو تركهما، وكذلك السيدة ذات الصوت العالى، والعنيدة التى تؤذى زوجها ولا تطيعه، رافضا منع الزوج من رؤية أولاده بعد الطلاق مهما كان الخلاف.

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"الساحر لا يضر ولا ينفع، وأن الذهاب إلى الساحر حرام ويجب على من فعل أن يتوب إلى الله، ويتوقف عن الذهاب إلى هؤلاء".

وأجاز فخر، دفع الزكاة على أقساط شهرية لرعاية الأيتام والفقراء والمساكين ودفع ايجاراتهم، وشراء مستلزماتهم ولكن يكون ذلك مقدما وليس مؤخرا، لأن التقسيط المقدم لا يضر أما المؤخر يعد تأخير الذكاة عن وقتها، ويكون ذلك باحتساب المتوقع من المحصول أو الإيراد، وإذا زاد ما تم إخراجه عن الزكاة فيتم خصم الزيادة من زكاة العام المقبل، كما يجوز إخراج الزكاة على الأخ المتعثر بشرط أن تنتوى أنه زكاة مقدما.

كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم مشاهدة التلفزيون مرتبط بما يرى الشخص، فإن كانت المشاهد منضبطة فيجوز المشاهدة، مشيرا إلى أن المشاهد الخليعة والتى تخرج على الآداب العامة، وعن الأخلاق وعن الدين تحرم المشاهدة.

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشكل دورى، للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى لديها.