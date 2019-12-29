شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعداد لائحة قانون التأمينات الموحد وجارى عرضها على مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل ذوى الإعاقة بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص، وأيضًا توفير الموارد للاستمرار فى توفير مترجمى لغة الإشارة لذوى الإعاقة فى الجامعات. مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوى الإعاقة وممثلى البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركى لخدمة ذوى الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقى خدمة.

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وأضافت الوزيرة خلال لقائها مع الصحفيين اليوم أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجارى عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأى فيها لافته إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬ مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس كما أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت أن الوزارة بدأت فى تلقى تظلمات المستبعدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة إلكترونيا على موقع الوزارة www.moss.gov.eg وذلك بهدف تيسير كافة الاجراءات للأسر المستقلة فى بحث تظلماتهم، كما انه منذ شهر نوفمبر الماضى تم إتاحة كيفية دخول المستحقين على الموقع لمعرفة قيمة مستحقاتهم من الدعم النقدى وأماكن الحصول عليها وان هذه خدمات من أجل التيسير عليهم، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد دخول فئات جديدة فى برامج الدعم النقدى وذلك فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجات والأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.