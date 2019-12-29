شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة يوجه بحصر بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات هيئة الإصلاح الزراعى بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور حسن الفولى مدير الهيئة الذى استعرض هيكل الهيئة واختصاصاتها ودورها فى خدمة المزارعين وتخصيص أراضى للمنفعة العامة وما حققته الهيئة خلال العام المنصرف.

وتناول الاجتماع أيضا كيفية وضع آليات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعى لدى الأفراد والمؤسسات الأخرى، حيث شدد وزير الزراعة على سرعة العمل بالتحول الرقمى والإلكترونى لتسهيل الاجراءات والاهتمام بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، كما طالب بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراع التابعة للإصلاح الزراعى وحصر المشروعات المتوقفة ودراسة أسباب التوقف وعلاجه وأيضا تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المزارعين.

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كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أكدت أنه حرصا على استقرار منتفعى الإصلاح الزراعى واسرهم تم انهاء واعتماد 4700 عقد ابتدائى وتسليمهم لمنتفعى الإصلاح الزراعى منذ عام 1986، والانتهاء من توثيق 1200 عقد نهائى لصالح منتفعى الإصلاح الزراعى من خلال الشهر العقارى وتم تسليمها لأصحاب العقود، مشددا على التنبيه على أجهزة المتابعة بوزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى بسرعة الإجراءات لحسم الموضوعات المعلقة بين الهيئة والمنتفعين من خلال اللجنة القانونية بالهيئة حيث نجحت فى حسم عدد 2500 قضية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهذه الفئات.

وتم تسهيل إجراءات التقنين لواضعى اليد للمساحات التابعة لولاية الهيئة من خلال لجان البت لعدد 2026 طلب بإجمالى مساحة 2040 فدان زراعة، ومساحة 228 ألفا و821 متر مربع من أراضى البناء بلغت قيمتها أكثر من 300 مليونا جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من ملف التداخل فى الأراضى بين ولاية هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي.