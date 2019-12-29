شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مجلة نور" تلتقى شباب نيجيريا المتدربين فى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، بوفد نيجيريا من الشباب والفتيات فى الفئة العمرية ما بين 13 إلى 20 سنة المتدربين بمقر المنظمة، حيث قام مسؤولو المجلة بالتعريف بها وشرح مكوناتها وأساليب التواصل معها، ودار حوار تنويرى مع المتدربين حول محتوى المجلة ودورها الثقافى المحورى فى إنارة العقول وحمايتها من الأفكار المتطرفة ونشر الفن الجيد الهادف الذى يرسخ القيم الأخلاقية.

وأكد فريق عمل المجلة، أنه يتم ترجمتها بعدة لغات (الإنجليزية - الفرنسية)، من أجل التواصل مع الأطفال حول العالم بلغة مبسطة تسهم فى تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة.

الجدير بالذكر انه قد استنكرت المنظمة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من عمليات دامية ضد الإخوة المسيحيين فى العالم كله وما حدث مؤخرا فى نيجيريا، متسائلة: هل يجهل هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج من السيدة مارية القبطية وهى مسيحية مصرية، وأنه أنجب منها ابنه إبراهيم؟

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وأكدت المنظمة على أن داعش وأمثاله من التنظيمات الإرهابية مجرمون خونة لأمتهم وأوطانهم، وأنهم لا ينتمون إلى دين أو وطن، بل هدفهم تخريب الأوطان وتفكيك المجتمعات، مشددة أن الأديان السماوية بريئة من ذلك وممن دعا إليه.

وأوصت المنظمة شباب المسلمين بعدم الانسياق وراء تلك التنظيمات الخبيثة التى تخالف هدى الله تعالى وهدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

واستنكرت المنظمة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من عمليات دامية ضد الإخوة المسيحيين فى العالم كله، متسائلة: هل يجهل هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج من السيدة مارية القبطية وهى مسيحية مصرية، وأنه أنجب منها ابنه إبراهيم؟