شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إخوانية تركية تصف مواطنا دافع عن الغاز بـ"المعرض".. شاهد رد فعل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لوقاحات القنوات الإخوانية الإرهابية التي تبث من تركيا، وصفت قناة الشرق الإرهابية، مواطنا مصريا بـ"المعرض" عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، وذلك لدفاعه عن حقوق مصر في الغاز.

وللرد على تلك الوقاحات من القنوات الإرهابية، قمنا بعرض الفيديو على بعض المواطنين في الشارع المصري، ليقوموا بالرد على وقاحة قناة الشرق الإرهابية بطريقتهم الخاصة.

المصريون كعادتهم أبدعوا فى الردود على القنوات الإرهابية، حيث لم يدخروا حسهم الفكاهي الساخر في الرد على جماعات الإخوان الإرهابية، على النحو المعروض في الفيديو التالي.

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يذكر أن الخلافات تتفاقم على المستوى الإقليمي بين تركيا من ناحية ومعها حكومة الوفاق في ليبيا "السراج"، والحكومة المصرية وحكومة قبرص وحكومة اليونان ومعهم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بسبب الغاز في منطقة شرق المتوسط، وتهدد تركيا بإرسال قوات من جيشها إلى ليبيا، لحماية اتفاقها مع حكومة الوفاق بقيادة السراج وميليشيات الإخوان الإرهابية، حول التنقيب عن الغاز واستخراجه قبالة السواحل الليبية.

وطعن العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، فى شرعية مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: "مذكرة التفاهم غير شرعية لأن الحكومة الليبية التى وقعت الاتفاق غير معترف بها ومدتها منتهية، وأيضا البرلمان لم يصوت على هذه المذكرة كما صوت برلمان تركيا وفق قول أردوغان، وبالتالى هذه الاتفاقية تحتاج موافقة البرلمان الليبي الذى لا يعترف أصلا بشرعية حكومة الوفاق ونحن أمام حكومة تعطى ما لا تملك لمن لا يستحق".



