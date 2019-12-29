شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البحوث الإسلامية: الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة فى قلوب رجال الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم الدكتور أحمد جايادى مدير التعليم الدينى والمعاهد الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية بدولة إندونيسيا.

خلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، مؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمى بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر فى التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

وقال الأمين العام إن الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة فى قلوب رجال الأزهر الشريف لاهتمامهم الكبير بتحصيل العلوم العقلية والشرعية وما لهذه العلوم من أهمية فى تنوير الطلاب ودعم قدراتهم العلمية بمفاهيم صحيحة عن الإسلام تقدمه فى صورته الحقيقية، حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينقلون منهجه الوسطى بين أقرانهم.

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أشار الأمين العام إلى أننا رأينا مكانة الأزهر الشريف الكبيرة فى قلوب الإندونيسيين، وذلك أثناء زيارات فضيلة الإمام الأكبر لدولة اندونيسيا، وما يحدث من مظاهر الحب والاحترام والتقدير الذى يظهر الطلاب الوافدون فى التعامل مع رجال الأزهر الشريف.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف فى دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، ودار النقاش حول الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون فى كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر، والمنح المقدمة من الأزهر الشريف للطلاب الإندونيسيين، والمعادلات الخاصة بالمعاهد والمدارس الدينية بإندونيسيا.

من جانبه أبدى الوفد شكره وتقديره للدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف فى جميع المجالات، ومؤكدا على أن العالم فى حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.