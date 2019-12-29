شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يدعو لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس غدا الاثنين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لتحديد ميعاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين وللاستعداد لعقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد الميزانية ومناقشة شؤون النقابة.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر خلال اجتماعه السابق الموافقة على مقترحات تُمثل إصلاحات هيكلية وجذرية للائحة مشروع العلاج، والخدمات التى يُقدمها، تضمنتها دراسة، تُعد ثمرة جهد ونقاشات مستفيضة، بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبد المجيد، عرض تحليل دقيق لمشكلات المشروع ومقترحات بحلول، شهدت نقاشات بين أعضاء المجلس لما يزيد على ثلاث ساعات.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن نقيب الصحفيين نجح فى تعظيم موارد النقابة، بما أسهم فى الارتقاء بكل الخدمات، مُعززًا بذلك كل جهد يقوم به أعضاء المجلس، لتطوير خدمات ما أُسند إلى كل منهم من لجان، فضلًا عن المساهمة المباشرة فى جلب خدمات للصحفيين فى الإسكان وغيرها من اللجان.

واشتملت الإصلاحات على 16 ميزة أُضيفت لأعضاء المشروع، بلغت قمتها بمضاعفة قيمة حد الاستفادة الأساسى، بنسبة زيادة 100%، ونسبة زيادة فى الحد التكميلى 75%؜، وزيادة 150% فى نسبة الاستفادة، خدمات الأسنان، وزيادة 200%؜ فى قيمة الكوبون، 50% فى عمليات الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب، والقضاء على أزمة صعوبة الحصول على فواتير ضريبية، تُثبت أجر طبيب الولادة، بتوحيد قيمة استفادة الأعضاء، وزيادة نسبة المساهمة فى الحقن المجهرى بنسبة 150%؜.

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كما استندت فلسفة الإصلاحات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوحيد قيمة الاشتراك، مع تخفيض قيمة اشتراك الآباء والأمهات، لتتساوى مع قيمة اشتراك العضو والأبناء والزوجات، فضلًا عن منح خصم ٤٥٪؜ من قيمة الاشتراك للمعاشات والأرامل، وإعفاء ذوى القدرات الخاصة من الأعضاء وأبنائهم من دفع قيمة الاشتراك السنوي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى، قدمت فيه الإصلاحات حلولًا غير تقليدية، لتعظيم موارد مشروع العلاج، مع الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية، وكذلك استخراج الكارنيهات دون زيادة، وإصلاح الاشتراكات بتوحيدها على جميع الأعضاء، وأسرهم وفئاتهم العمرية، مع السماح لمن يرغب فى سداد الاشتراك بالتقسيط على ثلاث دفعات، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا للأسرة عند بدء الاشتراك وبذلك تمت إزالة العائق أمام اشتراك بعض الزملاء، فى المواعيد المقررة لفتح الاشتراك بالمشروع.

كما تمت إضافة عمليات تصحيح الإبصار والليزك، باعتبار أن ضعف الإبصار من أمراض المهنة، وإضافة نسبة تغطية لسماعات الأذن وبعض الأجهزة التعويضية، ومضاعفة قيمة المساهمة فى حقن ضرورية لمرضى الفشل الكلوي.

وتقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بداية من السبت 14 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر 2019، ويتوقف حتى بداية يناير لأمور إدارية، ثم يعاد فتح الاشتراك فى الفترة من 1 يناير وحتى نهاية يناير 2020.