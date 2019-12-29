شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: لجنة لتحقيق الانضباط المهنى والأخلاقى وضوابط لمواجهة حرق الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساندته لصناعة السياحة والدعم اللامحدود وغير المسبوق الذى تقدمه الدولة للسياحة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مؤكدة مساندتها لجهود الرئيس وسياسته الداخلية التى حققت الامن والاستقرار بمصر والتطوير والتحديث الذى تشهده كل بقاع مصر لتحقيق تنمية شاملة غير مسبوقة وبما يصب فى تحقيق صالح صناعة السياحة، بجانب سياسة مصر الخارجية التى يتبناها الرئيس والتى اعادت مصر لمكانتها اقليميا ودوليا والتى ساهمت فى التحسين الكبير لصورة مصر بالخارج لتصبح محط إعجاب العالم كله.

جاء ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التى انعقدت ظهر اليوم الأحد برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة وحضور مجدى شلبى وكيل اول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات وجميع أعضاء مجلس ادارة الغرفة.

وأكد حسام الشاعر أن هناك اهتماما حقيقيا وملموسا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بصناعة السياحة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات التى تم حسمها والقرارات التى تم اتخاذها بتدخل مباشر وقوى من الرئيس، وأن الكثير من القرارات التى طالب بها القطاع ومنذ عقود تحققت الفترة الأخيرة والتى تعد العصر الذهبى لدعم ومساندة صناعة السياحة موجها الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لدعمه الكبير للسياحة وتبنيه عدة قرارات مهمة اخرها إنشاء بوابة العمرة المصرية وقصر تنظيم الرحالات على شركات السياحة.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التعاون الدولى على الفترة التى تولت فيها مسئولية وزارة السياحة والتى شهدت تحقيق إنجازات عديدة بفضل التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع السياحى الخاص، كما رحبت الجمعية بتولى الدكتور خالد عنانى مسئولية السياحة بجانب الاثار معربين عن ثقتهم فى استمرار الإنجازات مع الوزير الجديد والذى تربطه علاقات متميزة بالقطاع السياحى بجانب خبراته السياحية السابقة

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وناقشت الجمعية تقرير مجلس الادارة عن العام المنقضى وأقرت الميزانية العامة للغرفة موجهة الشكر إلى مجلس الادارة على ما حققه من إنجازات عديدة خلال العام المنقضى فى مقدمتها بوابة العمرة المصرية.

واتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات منها زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.

وأكد حسام الشاعر الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المجلس لا يبخل مطلقا على التدريب إيمانا بأهميته فى رفع مستوى الجودة السياحية، مشيرا إلى انه تم خلال العام المنصرمين تخصيص أكبر ميزانية فى تاريخ الغرفة للتدريب، بجانب أكبر موازنة أيضا لدعم مشاركة شركات السياحة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحى.

وقررت الجمعية تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء على أى احداث أو تجاوزات مهنية واخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم، وتكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

كما وافقت الجمعية على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التى تضر بالاقتصاد القومى ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة والخرتية فى تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكترونى.