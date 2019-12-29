شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا خطة طموحة لتطوير المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة تولى اهتماما كبيرا لحماية وصون المحميات الطبيعية من أجل الوصول بها وبإدارتها إلى المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجى مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ خطة طموحة للتطوير ترتكز على عدد من المحاور.

وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق حملة اتحضر للأخضر، أنه من أبرز محاور تطوير المحميات يأتي محور رفع كفاءة البنية الأساسية، بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لتنشيط السياحة البيئية ودعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.

وكشفت وزيرة البيئة أنه يجري تنفيذ خطة لإدارة وتطوير مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات كمحمية رأس محمد حيث تم الانتهاء من مجمع معامل رأس محمد لدراسة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي كما تم الانتهاء من تطوير مركز الزوار ومناطق التخييم كما تم إعلان محمية رأس محمد بالقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة.

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وأضافت: البيئة ليست عائق، أو رفاهية، بل تعد فرصة، ومسؤولية مشتركة على الجميع، يمكن من خلالها وبمشاركة المجتمع المدنى، والجامعات، وترتكز حملة اتحضر للأخضر على تغيير سلوك المواطنين وتعديله اتجاه عناصر البيئة المختلفة، وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعى، ومسؤوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات.