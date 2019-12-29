شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لدينا خطة طموحة لتطوير المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق حملة اتحضر للأخضر، أنه من أبرز محاور تطوير المحميات يأتي محور رفع كفاءة البنية الأساسية، بالإضافة إلى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لتنشيط السياحة البيئية ودعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.
وكشفت وزيرة البيئة أنه يجري تنفيذ خطة لإدارة وتطوير مناطق الغوص بالبحر الاحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات كمحمية رأس محمد حيث تم الانتهاء من مجمع معامل رأس محمد لدراسة الحياة البحرية والتنوع البيولوجي كما تم الانتهاء من تطوير مركز الزوار ومناطق التخييم كما تم إعلان محمية رأس محمد بالقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة.
وأضافت: البيئة ليست عائق، أو رفاهية، بل تعد فرصة، ومسؤولية مشتركة على الجميع، يمكن من خلالها وبمشاركة المجتمع المدنى، والجامعات، وترتكز حملة اتحضر للأخضر على تغيير سلوك المواطنين وتعديله اتجاه عناصر البيئة المختلفة، وتعزيز إحساس المواطن بملكيته لأصول رأس المال الطبيعى، ومسؤوليته نحو الحفاظ عليها واستخدامها بطريقة مستدامة بما يعود عليه بالنفع على كافة المستويات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حملة "اتحضر للأخضر"، أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث استعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بهذه المناسبة تفاصيل حملة "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل" التى تدعو إلى تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة البيئة: لدينا خطة طموحة لتطوير المحميات الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.