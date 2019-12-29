حل لغز مقتل عجوز داخل شقتها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط البحث الجنائي بالجيزة، القبض على عامل وزوجته ثُبت تورطهما في قتل عجوز بدافع السرقة بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة سيدة، 66 سنة، داخل شقتها مقيدة اليدين والقدمين بحبل ومكممه الفم. Advertisements توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة مبيض محارة 35 سنة، وزوجته 32 سنة (أقارب الضحية)، وأمكن ضبطهما. أرجع الزوج جريمته إلى حاجته لمبلغ 10 آلاف جنيه لدفعها لسمسار لتوفير فرصة عمل بدولة عربية، وقرر سرقة المجني عليها مستغلاً إقامتها بمفردها، وتوجه وزوجته لشقتها بدعوى زيارتها وبحوزتهما عبوة عصير وضعا فيها أقراص "منوم"، وقيداها بالحبال وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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