تسبب في مصرعه.. القبض على المتهم بسرقة شاب بمحطة غمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، غموض وضبط مرتكب واقعة محاولة سرقة حقيبة أحد المواطنين بمحطة مترو أنفاق غمرة، ما أدى إلى اصطدامه بأحد القطارات ووفاته.

كان قسم شرطة ثانٍ مترو الأنفاق، تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المُعينة بمحطة مترو أنفاق غمرة، باصطدام قطار بأحد المواطنين (موظف بإحدى الشركات السياحية، 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، أثناء توقفه بنهاية رصيف المحطة استعداداً لاستقلال القطار لشروع أحد الأشخاص في سرقة الحقيبة الخاصة به، وأثناء قيامهما بالشد والجذب حال دخول قطار (المرج/حلوان) إلى رصيف المحطة، وسقوط المذكور وحدوث إصابته التي أودت بحياته، وهروب المتهم بعد ذلك، وبسؤال أحد المواطنين "شاهد رؤية" أيد ما سبق.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتوصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عامل -سبق اتهامه في قضيتي "سرقات، نشل"- له محل إقامة بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وآخر بدائرة قسم المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر أثناء توجهه لاستقلال أحد القطارات المتجهة لمحافظة المنيا.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه "ضُبط بحوزته"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.