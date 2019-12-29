سيارتا إطفاء تخمدان حريقا في شقة سكنية بفيصل دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا محدودا في شقة سكنية بمنطقة فيصل. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بمنطقة المطبعة. دفع مدير الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت المعاينة الاولية سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

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