وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة للرئيس وقيادات الدولة بمناسبة "العام الميلادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020.

وذكر وزير الداخلية في البرقية: بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأماني.. بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

سيادة الرئيس .. يطل علينا هذا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطني نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها.. و ترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة .. وواجه بإيمان راسخ التحديات.. مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر واحة للأمن والأمان .

فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية في تقدم وريادة.. ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا.. نمضى بقيادتكم بعزيمة لا تلين.. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء.. ليحصد الشعب المصري العظيم.. بشائر الازدهار والتنمية والرخاء .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الأستاذ الدكتور علي عبدالعال "رئيس مجلس النواب" جاء فيها: يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد 2020.. راجين المولى جلت قدرته لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد والارتقاء.. لدفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية والرخاء.. حفظ الله مصرنا الكنانة.. وهيأ لها سُبل التقدم .. لتبقى رايتها دائماً خفاقة في العلياء .

Advertisements

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: يسرني وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد .. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني .. راجين من المولى جلت قدرته لمسيرة سيادتكم الوطنية .. دوام التوفيق والسداد .

ونحن على أعتاب عام جديد.. نرجوه مفعماً بالإنجازات.. مكللاً بالنجاحات.. نجد مؤسسات الدولة المصرية وقد استطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها.. أن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطني.. نحو آفاق التنمية والازدهار لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة.. حفظ الله مصرنا الغالية ورعى رجالها وأبطالها.. لتبقى الكنانة في حقيقة معناها وجوهر مغزاها على مر الزمان.. نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، جاء بها :- في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات .. وبمناسبة حلول عام ميلادي جديد يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة.. بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات.. راجين المولى جلت قدرته لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد.. ولتبقى القوات المسلحة دوماً عريناً للأبطال ومهداً للتضحية والوطنية والفداء.. ودرعاً لحماية الوطن من الأعداء وسيفاً بتاراً لدحر فلول الشر ومواجهة التحديات.. وتحقيق الريادة العسكرية في عزةِ وإباء.

وبعث وزير الداخلية، أيضا، برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها:- يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2020 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهاني وأسمى الأماني .. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة .. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين، جاء فيها: يسرني مع إشراقة العام الميلادي الجديد 2020 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين.. ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطني .. وزملائهم في مأموريات حفظ السلام على المستوى الإقليمي والدولي.. بأصدق التهاني وأطيب الأماني .

إننا إذ نحتفل بحلول هذا العام الميلادي الجديد.. ونرجو لمسيرتنا الوطنية المخلصة.. نحو التقدم والتنمية والرخاء.. كل التوفيق والسداد.. لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية في بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الجودة والإتقان والفاعلية.. ونثق في إدراككم الواعي بأهمية الإخلاص في العطاء والتفاني في الأداء.. لمواصلة ارتياد المنظومة الأمنية الارتقاء.. في قادم الأيام ومستقبل التحديات، وكل عام وأنتم بخيـــر.