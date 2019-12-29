فيديو توضيحي| كيفية تسجيل المُتقدمين للعمل في قضايا الدولة دفعة 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نشرت هيئة قضايا الدولة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو توضيحي عن كيفية تسجيل بيانات المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2018.

وأعلنت الهيئة في 12 ديسمبر الماضي، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2018.

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واشترطت الهيئة في إعلانها، ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد، ولا يزيد عمره على 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان، وأن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجرى له، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

وتقدم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة (اضغط هنا)، بعد إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح وظهور رقم الطلب الإلكتروني الخاص به، ويتم طباعة استمارة تسجيل البيانات من خلال ذات الموقع واستيفاء بياناتها، وتقدم الطلبات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الكائن في 8 شارع أبو الفداء الزمالك القاهرة، خلال الفترة من 28 ديسمبر، وحتى 9 يناير 2020، مقابل سداد 400 جنيه مصري لكل ملف تقديم.