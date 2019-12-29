وقف قرار سحب قطعة أرض مخصصة لنادي العاملين بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة مجلس الدولة بأسيوط، الدائرة الأولى قضاء إداري، في الدعوى رقم 10254 لسنة 27 قضائية، بوقف قرار نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، بسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي العاملين بالجامعة، بعد تخصيصها للانتفاع بها واستغلالها بعد 10 سنوات من هذا القرار، والقضاء بعدم صلاحية هذا القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر عبداللاه إبراهيم، وسعودي محمود عبد العاطي، وحضور قاسم رأفت فكري علي المستشار (ب)، وسكرتير حسن محمد حسن فارس، وجاء في قرارها اخضاع الإشراف للاتحاد العام للنقابات العمالية.

وجاء في حيثيات الحكم ان الجامعة اصدرت قرارا شابه المخالفة لنصوص القانون الذي حدد آليات وشروط الاتفاق والذي حدده قانون النقابات ووزارة القوى العاملة، وذلك بعد سرى عليها الاتفاق بين الجامعة واللجنة النقابية للعاملين، بعد 10 سنوات من تخصيصها لنادي واستغلالها بنظام حق الانتفاع، وليس محق رئيس الجامعة ونائبه وإلزام جامعة الأزهر بالمصاريف واتعاب المحاماة.