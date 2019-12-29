"مكافحة المخدرات": ضبط3 من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

فقد تمكنت مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور - سبق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض ، ضرب")، وبـحوزتـه ( فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الهـيرويـن وزنت 30 جرام ، مبلغ مالي) بقصد الإتجار .

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وتمكنت مباحث مركز شرطة الزرقا من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في قضية مخدرات ) وبـحوزتـه ( فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ) بقصد الإتجار .

كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول شرطة دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط ) وبـحوزتـه ( فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 750 جرام ، مبلغ مالي، هاتف محمول ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .