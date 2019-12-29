وكيل الأزهر يستقبل كبير أئمة جامع سلطان "بيلو" بنيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الأحد، وفدًا نيجيريًا برئاسة الدكتور محمد سليمان آدم، كبير أئمة جامع سلطان بيلو بولاية "كادونا"، بمقر المشيخة.

ورحب الشيخ صالح عباس، بالوفد النيجيري، مشيرًا إلى أن الأزهر كان في بدايته جامعا يدرس في أروقته العلوم الشرعية والعربية، زتطور وأصبح جامعًا وجامعة بها أكثر من 80 كلية، وهذه تجربة فريدة وخالدة استمرت لأكثر من ألف عام، لوسطيته واعتداله، وأوصى الوفد بالاستفادة من هذه التجربة.

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وأوضح أن الأزهر، لم يهتم بالجانب الدعوي والديني فحسب، بل اهتم بشؤون المسلمين في كل أنحاء العالم، فأنشأ الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ من حول العالم على أحدث أساليب الدعوة، ليكونوا خير سفراء في بلاهم.

وأكد أن الأزهر يقدم أنموذجًا مهمًا في محاربة التطرف والتشدد من خلال مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، والذي يعمل على التصدي للفكر المتطرف ب ١٣ لغة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد سليمان آدم، كبير أئمة جامع سلطان بيلو عن اعتزاز بلاده بالأزهر الشريف، وأنه يمثل كعبة العلم لطلابه، آملا دعم الأزهر لبلاده في مجال التعليم وتدريب الأئمة والوعاظ، مشيدًا بدور الأزهر في محاربة التطرف