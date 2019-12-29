وزير التنمية المحلية: 4.2 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة بها بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

وقال شعراوي، خلال ورشة العمل التي يعقدها بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، إنه تم اختيار 143 قرية لتنفيذ المبادرة بها خلال المرحلة الأولى بـ11 محافظة، لافتًا إلى أن عملية اختيار القرى الأكثر احتياجًا التي ستنفذ بها المبادرة تتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي 70%.

وأشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة في عملية تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في تلك القرى للإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بتسريع إجراءات تنفيذ مشروعات المبادرة قبل نهاية العام المالي الحالي (2019 - 2020) واستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي القادم.

كما أشار الوزير، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع بشكل يومي مع وزارة التنمية المحلية باعتبارها المشرف علي عملية تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، والجميع يعمل كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات.

وأكد شعراوي، ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القري بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع، قائلًا: وزارة التنمية المحلية قامت خلال الشهر الجاري بإنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها على رئيس الوزراء، كما تم تشكيل وحدات مماثلة في كافة محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن هذه الوحدة المركزية ستتولى الإشراف على عملية التنفيذ بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل مجموعات وفرق عمل للقيام بجولات ميدانية وعقد جلسات للتشاور مع مواطني تلك القري لاستعراض المشروعات التي سيتم تنفيذها، مشددًا على

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أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال بالمحافظات التي ستنفذ بها المبادرة في دعم الجهود الحكومية لسرعة تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتنفيذ المبادرة في القرى الأكثر احتياجًا بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى.

وقال الوزير، إن استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ حوالي 4.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب وبناء ورفع كفاءة لعدد من المدارس وتطوير الوحدات الصحية، فضلًا عن تطوير لخدمات البيئة والطرق ومراكز الشباب والطب البيطري والتموين في القرى المستهدفة.

وأوضح شعراوي، أن الهدف من تلك المبادرة هو خدمة المواطن البسيط في تلك القرى التي ستنفذ المبادرة بها، وتوصيل الخدمات الأساسية له خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية قامت الوزارات المعنية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية والقيام بتدخلات سكن كريم وتطوير الخدمات الاجتماعية لحوالي 14 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في هذه القرى.

وأكد الوزير، أن الحكومة تسعى بجدية للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القري، وقال شعراوي إنه سيتم توفير خدمات لمحو الأمية والتدريب التحويلي لأبناء القرى المستهدفة ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل في إطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وإيجاد فرص عمل لها في القرى المستهدفة بما يساعد في تقليل حجم الزيادة السكانية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات كل أسبوع بشكل محلي ومركزي، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين والمسئولين عن متابعة وتنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك دور للمقاولين المحليين بالمحافظات وإسناد بعض المشروعات لهم لسرعة تنفيذ المشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء تلك القرى خلال تنفيذ المشروعات.

وشدد شعراوي، على أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت للانتهاء من المشروعات المستهدفة، وسيتم المتابعة بشكل يومي، وطالب الوزير كافة العاملين على تنفيذ تلك المبادرة بالتواصل معه شخصيًا لحل أي مشكلات أو معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة حلها علي الفور.