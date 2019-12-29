وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جولة تفقدية للكلية الحربية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019 أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راقي وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.

كما التقى الفريق أول محمد زكي، بالطلبة وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.

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وقدم الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها.

وطالب الفريق أول محمد زكي، الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادىء راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، ومداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل.

وأشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبنائهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرًا سهلًا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسؤلية الكبرى ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.