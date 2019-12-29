أخبار مصر | "الصحفيين" تُسلم تأشيرات العمرة بحضور الشيخ يسري عزام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تُسلم تأشيرات العمرة بحضور الشيخ يسري عزام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، عن تنظيم النقابة احتفالية دينية في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام.

وقال "الزاناتي" في تصريحات صحفية، إن اللجنة تستضيف فضيلة الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، وأحد علماء وزارة الأوقاف؛ وذلك لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، بالإضافة إلى تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.

وأضاف "الزناتي" أن التنظيم لرحلة العمرة الثاني قد بدأ بعد الإعلان عنها، على أن تكون الأولوية للزملاء الذين تقدموا للرحلة الأولى ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم، موضحًا أنه في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمرة سيتم تنظيم رحلة ثالثة لهم.