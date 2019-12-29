أخبار مصر | التأمينات الأجتماعية: خدمات نظام المعلومات ستقتصر علي الأستعلام من الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأمينات الأجتماعية: خدمات نظام المعلومات ستقتصر علي الأستعلام من الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت أن ذلك نظرًا لقيام الهيئة بتنفيذ البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارًا من أول يناير 2020.
وتولي الدولة اهتمامًا بالغًا لتطوير نظام التأمين الاجتماعي، بما يعمل على إرساء الاستقرار الاجتماعي، ودعم الاقتصاد القومي والمحافظة على مستوى معيشة المؤمن عليهم.
وتعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجهة المختصة بإدارة نظام التأمين الاجتماعي في مصر، ولم يتوقف دورها على مجرد التطبيق بل تسعى دائمًا نحو تحسين وتطوير الأداء بما يسمح بتقديم الخدمات التأمينية بسرعة ودقة بما يمكن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين من الحصول على حقوقهم التأمينية بدقة وسهولة ويسر.
ويتولى وزير التضامن الاجتماعي، رسم السياسة التأمينية وإعداد التشريعات المنفذة لها، والإشراف والرقابة ومتابعة التطبيق بالجهات القائمة على تنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي.