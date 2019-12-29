أخبار مصر | التأمينات الأجتماعية: خدمات نظام المعلومات ستقتصر علي الأستعلام من الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأمينات الأجتماعية: خدمات نظام المعلومات ستقتصر علي الأستعلام من الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة، سوف تقتصر على خدمات الاستعلام فقط، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من يناير 2020، من دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات.

وأوضحت أن ذلك نظرًا لقيام الهيئة بتنفيذ البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارًا من أول يناير 2020.