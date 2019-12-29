أخبار مصر | "صحة النواب": لا خلافات بين "الصحة والتعليم" بشأن قانون التجارب السريرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة النواب": لا خلافات بين "الصحة والتعليم" بشأن قانون التجارب السريرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول وجود خلافات بين وزارتي "التعليم والصحة" بشأن اختصاصات كل منهم بقانون الأبحاث الطبية الإكلينكية، والمعروف إعلاميًا باسم "التجارب السريرية" عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف المشد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أنه لا يوجد أي تأخير في إصدار التشريع ولكن حين قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إرسال القانون للبرلمان لإبدائه عدة ملاحظات حول القانون على الفور تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة قانون التجارب السريرية برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتم تشكيل لجنة الصياغة أيضًا برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة وعضوية لجنتي الصحة والتعليم، مُؤكدًا أن وزير التعليم ووزيرة الصحة شاركا في اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس وكل منهم يبذل قصارى جهده لتشريع القانون بأسرع وقت.

وكما لفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى التقرير النهائي مؤكدا أن اللجنة الخاصة بدراسة القانون ستعقد اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة، مُشيرًا إلى أن المجلس سيشرع هذا القانون بدور الانعقاد الحالي.

