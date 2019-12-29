أخبار مصر | توجيه مهم من وزير التعليم بشأن "تابلت أولى ثانوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه مهم من وزير التعليم بشأن "تابلت أولى ثانوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد طلب من المديريات التعليمية بعمل تقارير يومية حول تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزير أعطى تعليمات أن أي مديرية يوجد لديها مشكلة عليها أن تخاطب الوزارة على الفور.