أخبار مصر | توجيه مهم من وزير التعليم بشأن "تابلت أولى ثانوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه مهم من وزير التعليم بشأن "تابلت أولى ثانوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد طلب من المديريات التعليمية بعمل تقارير يومية حول تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين "التابلت" في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حيث تتم الامتحانات في ١١ يناير المقبل علي أن يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحان الصف الثاني الثانوي الكتروني بـ"التابلت".
وأشارت المصادر، إلى أن الوزير أعطى تعليمات أن أي مديرية يوجد لديها مشكلة عليها أن تخاطب الوزارة على الفور.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، عن فتح منفذ لسداد رسوم 100 جنيه لتأمين "التابلت" في مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأولى والثانية.
وقالت الوزارة في خطاب تم تعميمه على المديريات التعليمية أن ذلك سيتم من خلال مكاتب البريد.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي حيث تتم الامتحانات في ١١ يناير المقبل علي أن يكون امتحان الصف الأول الثانوي ورقي، بينما يتم امتحان الصف الثاني الثانوي الكتروني بـ"التابلت".