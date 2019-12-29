أخبار مصر | عاجل.. رسالة مهمة من وزير الدفاع لطلبة الكلية الحربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة مهمة من وزير الدفاع لطلبة الكلية الحربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الكلية الحربية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة، ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد القائد العام، عددًا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راقٍ وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكرى.

والتقى الوزير، الطلبة وأسرهم في أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

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وقدم الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة، على توفير أوجه الرعاية كافة، والاهتمام بمقاتليها. وطالب الفريق أول محمد زكي، الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، كذلك مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في المجالات كافة، وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على إتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل. وأشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبنائهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرًا سهلًا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسؤلية الكبرى ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.

وحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

