أخبار مصر | "التضامن الاجتماعي" تكشف تطورات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعي،

عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني؛ حيث أكدت أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها، وأنها تسعي لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة، كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.

وأعلنت "القباج" عن الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والتي سيتم إقرارها مطلع العام القادم، بالإضافة إلى الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية والاتفاق علي الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي، بما يعظم مزيدًا من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة وأيضًا إنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلي الصحف والمواقع الأخبارية لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.