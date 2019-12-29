أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد إندونيسي التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وفد إندونيسي التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم الدكتور أحمد جايادي مدير التعليم الديني والمعاهد الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية بدولة إندونيسيا.

ورحب الأمين العام، خلال اللقاء، بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، مؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.

وقال الأمين العام إن الطلاب الإندونيسيين لهم مكانة في قلوب رجال الأزهر الشريف لاهتمامهم الكبير بتحصيل العلوم العقلية والشرعية وما لهذه العلوم من أهمية في تنوير الطلاب ودعم قدراتهم العلمية بمفاهيم صحيحة عن الإسلام تقدمه في صورته الحقيقية، حتى يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينقلون منهجه الوسطي بين أقرانهم.