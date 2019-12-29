أخبار مصر | "التضامن": تشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تشغيل ذوي الإعاقة بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أصدرت ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي "كرامة"، مؤكدة أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم ١٠ يناير المقبل.

وأضافت "القباج" أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له، وتداول الأوراق سيتم إلكترونيًا بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلي الصحف والمواقع الأخبارية لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.