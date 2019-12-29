أخبار مصر | الإفتاء: قراءة القرآن من الهاتف أفضل من المصحف بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: قراءة القرآن من الهاتف أفضل من المصحف بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من قراءة تفسير القرآن من غير وضوء، ولا شرط الوضوء لقراءة التفسير لكنه من قبيل المستحب الذي لا يؤمر الإنسان به.

ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز قراءة تفسير القرآن من غير وضوء.

وأشار إلى أن قراءة القرآن من الهاتف لا تعتبر هجرًا للكتاب نفسه، ولكن الأفضل في حال القراءة أن يفعل الإنسان ما يزداد به خشوعه، فإن كانت القراءة من حفظه تزيد من خشوعه فهو أفضل، وإن كان بالقراءة من المصحف أو من الهاتف فليقم بذلك.