أخبار مصر | "محور روض الفرج" أبرزها.. أرقام قياسية حققتها مصر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محور روض الفرج" أبرزها.. أرقام قياسية حققتها مصر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرض كوبري في العالم
وسجلت مصر في مايو 2019، رقما قياسيا في موسوعة جينيس وذلك من خلال محور روض الفرج والذي اعتمدته جينيس كأعرض جسر ملجم على مستوى العالم، حيث يبلغ طوله 67.36 متر.
ويهدف إنشاء المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري، فضلا عن خلق مناطق تنموية جديدة وشق طريق يمر في عدد من المحافظات، والمحور موازٍ لمحور 26 يوليو، ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به.
ويتكون محور روض الفرج من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه ويشمل 31 مطلعا ومنزلا، وتقدر تكلفة المشروع بـ 5 مليارات جنية كمرحلة أولى، وتقدر المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات جنيه، كما تم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تقارب الـ 3 سنوات، وعمل فيه مايقرب من 4 آلاف مهندس وفني وعامل بنظام الـ 3 ورديات على مدار الأسبوع.
أطول مائدة إفطار في العالم
الحدث الثاني كان يوم السبت 1 يونيو2019، بتحقيق إنجاز جديد ضمن الأرقام القياسية، بتسجيل مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن موسوعة جينيس باعتبارها الأطول في العالم.
حيث بلغ طول مائدة الإفطار، ثلاثة آلاف متر كـ أطول مائدة على مستوى العالم، طبقا لموسوعة جينيس.
مصر تدخل موسوعة جينيس بقناع توت عنخ آمون
ومن خلال 7260 كوب قهوة على مساحة 60 مترا لصورة قناع توت عنخ آمون، دخلت مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو الخارجي للمتحف المصري الكبير، وحازت الرسمة على إعجاب الكثيرين على مستوى العالم.