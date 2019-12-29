أخبار مصر | "محور روض الفرج" أبرزها.. أرقام قياسية حققتها مصر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محور روض الفرج" أبرزها.. أرقام قياسية حققتها مصر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت مصر خلال عام 2019، العديد من الأرقام القياسية، ودخلت مصر موسوعة جينيس ثلاثة مرات، كان أولها كوبري روض الفرج وأخرها قناع الملك توت عنخ آمون.

أعرض كوبري في العالم

وسجلت مصر في مايو 2019، رقما قياسيا في موسوعة جينيس وذلك من خلال محور روض الفرج والذي اعتمدته جينيس كأعرض جسر ملجم على مستوى العالم، حيث يبلغ طوله 67.36 متر.



ويهدف إنشاء المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري، فضلا عن خلق مناطق تنموية جديدة وشق طريق يمر في عدد من المحافظات، والمحور موازٍ لمحور 26 يوليو، ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به. ويهدف إنشاء المشروع إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري، فضلا عن خلق مناطق تنموية جديدة وشق طريق يمر في عدد من المحافظات، والمحور موازٍ لمحور 26 يوليو، ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به. ويتكون محور روض الفرج من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه ويشمل 31 مطلعا ومنزلا، وتقدر تكلفة المشروع بـ 5 مليارات جنية كمرحلة أولى، وتقدر المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات جنيه، كما تم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تقارب الـ 3 سنوات، وعمل فيه مايقرب من 4 آلاف مهندس وفني وعامل بنظام الـ 3 ورديات على مدار الأسبوع. أطول مائدة إفطار في العالم

الحدث الثاني كان يوم السبت 1 يونيو2019، بتحقيق إنجاز جديد ضمن الأرقام القياسية، بتسجيل مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن موسوعة جينيس باعتبارها الأطول في العالم.