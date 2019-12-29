أخبار مصر | العاملون بـ"البنوك" يدعون وزيرة التضامن لبحث أحوال مناطق التأمينات الاجتماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بـ"البنوك" يدعون وزيرة التضامن لبحث أحوال مناطق التأمينات الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات نائب رئيس اتحاد العمال، التهنئة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الثقة التي حظيت بها من القيادة السياسية لتولي مسئولية الوزارة في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي تشهدها مصر.

ووجه عقبي على هامش اجتماع سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات برئاسة شعبان الوكيل النائب الأول، دعوة لوزيرة التضامن للاجتماع مع مجلس إدارة النقابة العامة لبحث أحوال العاملين بمديريات ومناطق التامينات الاجتماعية، استعدادا لبدء تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من أول العام 2020.

وقالت شيرين جابر سكرتيرة المراة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات، بأن الاجتماع الذي حضره ممثلات اللجان النقابية استعرض خطة نشاط السكرتارية، وقررت إقامة حفل تكريم لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة البواسل من العاملين في القطاعات المصرفية والائتمانية والتأمين الاجتماعي وذلك بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة.