أخبار مصر | أزمة في "التعليم" بسبب سؤال القصة بالصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في "التعليم" بسبب سؤال القصة بالصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعددت شكاوى أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، من النماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد.

وقالت إيناس مازن، ولية أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، إن وزارة التربية والتعليم، أكدت العام الماضي، أن القصة الخاصة بمادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، للاطلاع فقط، ولم تأت منها أسئلة في الامتحانات.

وأضافت "ولكن تفاجئنا بأنها من ضمن أسئلة النماذج الاسترشادية، والسؤال الوارد في الامتحان الاسترشادي طالب سردا لأحداث مشهدين من القصة في التعبير".

وتابعت نها محمود، ولية أمر أخرى، أن النماذج تم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، ولكنها من الواضح أنها قديمة وليست حديثة عن الأعوام السابقة، ولم يتم مراجعتها.

وعلقت على موضوع سؤال القصة، قائلة "يعني الطالب اللي مش فاكر الأحداث أو مش مرتبها أو ماهتمش بيها كده التعبير كله ضاع منه ٧ درجات".

بينما أكد الطالب وسام أحمد، أنه يريد توضيحا من وزارة التربية والتعليم، حول هذا الأمر خاصة أن القصة للاطلاع فقط وليس لها كتاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك اعتبارا من صباح ‏اليوم الأحد 29-12-2019.

وحاولت "الخليج 365" التواصل مع قيادات وزارة التربية والتعليم لتوضيح الأمر، ولكن لم يرد أحد حتى الآن.

