أخبار مصر | وزيرة التضامن: لن ننقل خدمات المواطنين إلى العاصمة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: لن ننقل خدمات المواطنين إلى العاصمة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعي، إنه سيتم نقل كل ما هو إستراتيجي بالوزارة إلى المقر الجديد بالعاصمة الادارية، أما كل ما يخص خدمات المواطنين سواء أشخاص ذوي الإعاقة والمعاشات وغيرها سيبقى داخل العاصمة القديمة فى القاهرة.

وأضافت نيفين القباج، خلال لقاءها مع الصحفيين اليوم الأحد، بديوان الوزارة، أنها ترأست اللجنة المشرفة على نقل العاملين بالوزارة إلى العاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يتم نقل أكثر من ألفي موظف وعامل إلى العاصمة الجديدة خلال ٢٠٢٠، موضحة أنه يتم العمل الآن على تأهيل العاملين قبل الانتقال، حيث يتم عمل اختبارات تراعى فيها السن واللغة.

وأشارت إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من ٢ مليون جنيه خلال شهر و٣ أسابيع على تطوير قدرات العاملين بالوزارة، كما أنه يتم التفاوض مع الجهات المختصة لرفع رواتب العاملين بالوزارة.