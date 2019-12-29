أخبار مصر | من "المشدد" لـ"الإعدام".. عقوبة المتهمين بذبح عامل وإلقاء جثته ببدر

وتمكن صباح اليوم الأحد، ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص يدعى "منصور.م"، البالغ من العمر سبعة وأربعون عامًا، أثناء إلقائه جثة عامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويدعى "عباس" البالغ من العمر عشرون عامًا، الذي قتله الأول بمساعدة آخرين بمدينة بدر، وكان بحوزته سلاح أبيض، حبل أبيض اللون، عليهم آثار الدماء.

وبالمعاينة المبدئية للجثة تبين أنها لذكر في العشرين من عمره، مصاب بثلاث طعنات بالرقبة، البطن، جرح في الكتف الأيسر، وبالتحريات تبين أن سبب القتل هو خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليه.

من جانبه، قال إسلام حسن، محام، إن عقوبة القتل العمد تتراوح بين الإعدام شنقًا حال اقترانها بجريمة أخرى، والسجن المشدد في حال القتل العمد، موضحًا أنه أصبح شائعًا في المجتمعات المتقدمة التقليل أو التخلي عن عقوبة الإعدام كل عام.

وأضاف المحامي، لـ "الخليج 365"، أن كل المتهمين في هذه القضية من المحتمل أن يواجهوا عقوبة السجن المشدد، إذ كانوا في أعمار سنية متخطية الطفولة، أي تتخطي أعمارهم الثامنة عشر من عمرهم، معلقًا: "لو بينهم طفل موقفة القانوني هيكون مختلف".