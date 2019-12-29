أخبار مصر | تحرك برلماني بشأن نقل تماثيل الكباش إلى المتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني بشأن نقل تماثيل الكباش إلى المتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، لرئيس الوزراء، ووزيري الأثار والسياحة والإسكان، بشأن نقل تماثيل الكباش، من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.

وأوضح "عبد الغني"، أن البيان العاجل، يأتي بعد إعلان الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، نقل 4 تماثيل ضخمة لكباش "تماثيل على شكل أبي الهول برأس كبش"، من معبد الكرنك للقاهرة للاستخدام في أعمال تطوير ميدان التحرير، ويأتي ذلك تزامنا مع الجولة التفقدية لميدان التحرير التي قام بها رئيس مجلس الوزراء وكل من وزير الآثار والسياحة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وتساءل النائب البرلماني: ما مدى العلاقة بين تطوير ميدان التحرير والحفاظ على الطراز المعماري بنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟ وما هي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في نقل تلك الكباش إلى ميدان التحرير؟

Advertisements

وتابع: ما هي تكلفة نقل تلك الكباش وتداعيات التغيرات الجوية على تلك التماثيل التي تُعد ثروة مصرية وملك للمصريين كافةً يجب الحفاظ عليها، بل والعمل على الاستفادة منها وليس عرضها في الشوارع؟

واستكمل: ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة ووزارة الأثار والسياحة، لنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟، ولماذا لم تحاول الحكومة الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم تماثيل على هذا الشكل بدلًا من تلك التكلفة لعمليات النقل والاكتفاء بنقل المسلة وتزيين الميدان بها؟

ولفت إلى ضرورة معرفة آراء خبراء التخطيط العمراني في تطوير الميدان وتخطيطه العمراني وطرازه المعماري.