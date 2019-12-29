أخبار مصر | تدريب 130 شابا على 4 مهن بالدقهلية

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انتهت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، من تدريب 130 شابا وفتاة، على مهن وحرف التبريد وصيانة الأجهزة والتفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلي.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أحمد القللي، أشار فيه إلي أنه في اطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الحرفي والمهني للشباب من خلال صقل مهاراتهم على المهن والحرف المختلفة بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمدن وأحياء المحافظة لإعدادهم وتأهيلهم، تم تدريب 130 شابا وفتاه لدخولهم سوق العمل لتوفير حياه كريمة لهم.

وأكد حرص وزارة القوى العاملة على متابعة الدورات التدريبية والمتدربين كافة، مشيرا إلى عرض التقارير الدورية في هذا الخصوص علي الوزير في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية.