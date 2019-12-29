مصر | وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020.

جاء بالبرقية: "بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى.. بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020.

وأضافت: "سيادة الرئيس.. يطل علينا هذا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها.. وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادته الحكيمة.. وواجه بإيمان راسخ التحديات.. مُستبشرًا بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر واحة للأمن والأمان".

واختتمت البرقية: "فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.. ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا.. نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين.. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء.. ليحصد الشعب المصرى العظيم.. بشائر الإزدهار والتنمية والرخاء".