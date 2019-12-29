مصر | حبس متهم بالسرقة في منشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهم بالسرقة في منشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس عاطل، يسرق المواطنين من خلال اقتحام منازلهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بإحدى ضحاياه، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر مفاده تلقيه بلاغا من نسمة، 21 عاما، ربة منزل مصابة بكدمات بالوجه وآثار إحمرار بالعينين، بأنها حال تواجدها بمسكنها تناهى لسمعها صوت طرق على باب الشقة ولدي فتحها فوجئت بشخص ملثم ألقى مسحوق من الشطة على وجهها في محاولة لسرقة مسكنها بالإكراه، إلا أنها استغاثت فدفعها أرضًا محدثًا إصابتها المشار إليها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمود 22عام، عاطل،

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كيس بداخله آثار من مادة الشطة، شال، المستخدمان في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائهما بمنطقة بئر السلم بالعقار سكنه.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.