مصر | "كله بالأوراق".. موظفة تتلاعب بمحاضر مخالفات المباني بالمنيا

وكانت أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا) باستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المباني المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر، وقيام المذكورة بإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" في السجلات بجهة عملها تفيد بأن محاضر مخالفات المباني تم تسليمها لمركز الشرطة وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وكما تبلـغ لـلإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كلٍ من (عامل زراعي وشقيقه) بتضررهما من (موظفين بإحدى الجهات الحكومية أحدهما بالمعاش) لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ (60 ألف جنيه) منهما مقابل تعيينهما فى إحدى الجهات الحكومية، ولم يقوما بتعيينهما وعدم رد المبلغ المستولى عليه.