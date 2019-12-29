مصر | ضبط خارجين على القانون بدمياط بحوزتهم أسلحة ومخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن دمياط، من ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة.



مباحث مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، ضبط عاطلا مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور، سبق اتهامة في قضيتي "سلاح أبيض، ضرب"، وبـحوزتـه فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 12مم، وطلقة خرطوش من العيار ذاته، وكمية من مخدر الهـيرويـن، وزنت 30 جراما، ومبلغ مالي، بقصد الإتجار.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة الزرقا من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبـحوزتـه فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من العيار ذاته، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بقصد الإتجار.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبـحوزتـه فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقة خرطوش من العيار ذاته، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 750 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.