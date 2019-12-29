مصر | "الداخلية" تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل استخراج المستندات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تفعيل الإجراءات لتسهيل استخراج المستندات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تفعيل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين على الخدمات والمستندات الشرطية.



بدورها، اتخذت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية" بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.



وفى السياق نفسه، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بجميع فروعها الجغرافية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات إستخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وشددت الوزارة على مواصلة اتخاذ الإجراءات كافة التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

