مصر | حبس طبيب أسنان لاتهامه بالاتجار في المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس طبيب أسنان لاتهامه بالاتجار في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 42 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار، فى منطقة الساحل.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها الى المعمل الكيميائي، لفحصها وإرسال تقرير مفصل بها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول وجود نشاط إجرامي للمتهم من عدمه.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بتمكن قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية في دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط طبيب أسنان، مقيم بمحافظة البحيرة، في حوزته 3 كراتين داخلها كمية من الأقراص المخدرة "بإجمالى 42540 قرصا مخدرا"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وذلك حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

