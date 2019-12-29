مصر | بلاغ يطالب بإعدام 'اليوتيوبر' عبد الله الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يطالب بإعدام 'اليوتيوبر' عبد الله الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد اليوتيوبر عبدالله الشريف طالب فيه بمحاكمته ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

حيث جاء في البلاغ أنه بعد إعلان تركيا إرسال جنود للأراضي الليبية، مما يهدد الأمن القومي المصري، فان مصر اصبحت في حاله حرب حقيقيه ومازال المدعو عبد الله الشريف يناصر الموقف التركي ضد مصر من خارح البلاد ببث سمومه بحملات دعائيه غرضها خدمه سيده التركي العثماني والذي قبل منه الذل والهوان فباع وطنه وقبل بالعبوديه لاردوغان من اجل المال.

وأضاف "محفوظ" أنه طبقا لنص المادة 2 من قانون العقوبات كل من ارتكب في خارج القطر جناية مخلة بأمن الحكومة يسري عليه القانون المصري

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وحيث أن المذكور دائما ما يعمل لمصلحه تركيا علي اثاره الاكاذيب والطعن في القرارت السياديه ومحاوله بث روح الهزيمه للشعب المصري فانه وطبقا للمادة 78 (أ) يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في خفض الروح المعنويه للجيش والشعب او السعي للتخابر مع دوله معاديه.

واستطرد محفوظ بان هذا مافعله بنشر مقاطع فيديو بشكل رخيص بعد ان استغني عن مصريته من اجل الليره التركيه فبافعاله المجرمه تلك يكون قد اعان اعداء مصر ضد بني جلدته من المصريين وخاصه بعد اعلان صريح من تركيا عدائها الدائم لمصر شعبا ورئيسا فالعقوبه طبقا للمادة 78 (د) عقوبات السجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمدًا العدو بأية وسيلة للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. مع انطباق قانون الارهاب الجديد علي افعاله الرخيصه وضعه علي قوائم الارهاب.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم70865 لسنه 2019 عرائض النائب العام المطالبه باتخاذ كافه الإجراءات اللازمه بتفعيل مواد الاتهام المذكوره سلفا وتقديم اليوتيوبر عبد الشريف لمحاكمه عاجله مع وضع اسمه علي قائمه الكيانات الارهابيه وابلاغ الانتربول الدولي بسرعه القبض عليه وتسليمه لمصر حتي ياخذ عقابه المستحق عما جناه في حق وطنه واهله من المصريين.