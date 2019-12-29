مصر | عصابة تستولي على مليون جنيه من عملاء البنوك

وفى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بشأن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية، خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، بلغت قيمتها حوالى (995 ألف جنيه مصرى).

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص "ينتحل اسم غير محدد البيانات"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال إستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر "الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وهى عبارة عن (هاتف محمول) وضبط بحوزته هاتف محمول.