مصر | عصابة تستولي على مليون جنيه من عملاء البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عصابة تستولي على مليون جنيه من عملاء البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط متهمين بإجراء عمليات شراء بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بعملاء البنوك.
وفى إطار كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بشأن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى مستولى عليها بطرق احتيالية، خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، بلغت قيمتها حوالى (995 ألف جنيه مصرى).
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص "ينتحل اسم غير محدد البيانات"، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال إستلام بعض الأجهزة التى تم شرائها عبر "الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وهى عبارة عن (هاتف محمول) وضبط بحوزته هاتف محمول.
وبمواجهة المذكور بما أكدته المعلومات والتحريات أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع شخص آخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) والذى تربطه به علاقة صداقة على مواقع التواصل الإجتماعى والذى يقوم بالدخول على المواقع والبرامج الإلكترونية والإستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية واستخدامها فى إجراء عمليات حجز الفنادق وتذاكر السفر له ولأشخاص آخرين وكذا إجراء عمليات شرائية بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها على مواقع شركات التسوق الإلكترونى بإسم المتهم المذكور بياناته ويقوم بإستلام تلك البضاعة والأجهزة وبيعها وإقتسام المبالغ فيما بينهما.
وباستكمال التحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تم رصد أوامر شراء حديثة على موقع أحد شركات التسوق الالكترونى وأن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) تم ضبطه حال إستلام بعض الأجهزة.
وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شقيقه) يعمل بإحدى الدول العربية، وشخص أخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية "ذات الشخص شريك المتهم الأول"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.