مصر | القبض على أصحاب 3 مخابز في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على أصحاب 3 مخابز في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، من القبض على 3 من مالكى ومسئولى مخابز إنتاج الخبز المدعم في منطقتي العمرانية وإمبابة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تلقت إخطارًا حول القبض على 3 من مالكى ومسئولى مخابز لإنتاج الخبز المدعم، لتجميعهم وتصرفهم فى 15،550 طن دقيق بلدى مدعم "للإتجار بها فى السوق السوداء" قدرت بقيمة مالية 84747 جنيه تقريبًا، دون إنتاج فعلى للخبز وإستيلائهم على أموال الدعم محققين أرباحًا غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.